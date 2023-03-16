شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غيابات بيراميدز أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادى بيراميدز في رحلته إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي عددا من لاعبيه بسبب الإصابات والإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويغيب الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تبعده عن الملاعب قرابة ٦ أسابيع.

رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

إسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة.