شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف حديثه مع كلوب.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالكشف حديثه مع يورجن كلوب مدرب ليفربول، خلال مواجهة الفريقين.

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهدف أمام ريال مدريد، في دور الـ16 ذهابًا وإيابًا.

وتحدث أنشيلوتي مع كلوب عن مباريات دور الـ16، وخاصةً عن ركلة جزاء مانشستر سيتي أمام لايبزيج.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لـ أنشيلوتي: نحن متفقون على أنها لم تكن لمسة يد، لقد تحدثنا عن ركلة الجزاء أمس التيكانت مجنونة حقًا، ركلة الجزاء ضد لايبزيج.. كن حذرًا مع هذا لأن هذه ليست كرة قدم، هذا جنون.

وتابع: صافرة لركلة جزاء مثل هذه في دوري أبطال أوروبا.. لا أعتقد أن أي شخص قد لاحظ ذلك، ولم يدرك جوارديولا حتى أنهم كانوا يطالبون باحتساب ركلة الجزاء هذه.

ونجح مانشستر سيتي من التأهل لدور الثمانية، عقب الفوز أمام لايبزيج بسباعية نظيفة دون رد.