الامارات | 13 لاعباً يمثلون نادي أبوظبي لرفع الأثقال في كأس الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل نادي أبو ظبي لرفع الأثقال ظهوره الأول في المسابقات الرسمية بالمشاركة في بطولة كأس الإمارات الأولى التي ينظمها اتحاد اللعبة يومي السبت والأحد المقبلين، بصالة مدرسة الاتحاد الخاصة بدبي، ويدفع خلالها بـ 13 لاعباً ولاعبةً يدشنون مشوارهم مع النادي عبر هذه البطولة، بعد أن وقع عليهم الاختيار من خلال البطولة المفتوحة التي نظمها النادي في فبراير الماضي بالتعاون مع نادي بييك فيتنس، وضمت 44 لاعباً ولاعبةً.

واللاعبون الذين انضموا إلى النادي هم: أحمد راشد 73 كجم، منذر الجسمي 73 كغم، براندون جراهام 89 كغم، شمس الدين عبد الرحمن 89 كغم، عزالدين الجعفر 102 كغم، نيكو بيزويدنهاوت 102 كغم، مؤيد النجار 102 كغم، محمد فتحى 102 كغم، ومن السيدات: بولا جارسيا 71 كغم، مريم سلطان علي 71 كغم، أسماء أحمد 71 كغم، أنجيلا هيل 81 كغم، ناشيبا ناكاييزا 81 كغم.

وخضع اللاعبون إلى تدريبات مكثفة تحت إشراف أفيناش باندو المدير الفني للنادي، توزعت بين أبوظبي والعين، استعداداً للبطولة التي يخطط النادي لتحقيق انطلاقة قوية عبرها في النشاط المحلي، خاصة أن المجموعة التي اختارها النادي للدفاع عن ألوانه تضم نخبةً من الرباعين المميزين، الذين جاء اختيارهم وفقاً لمعايير فنية تراعي القدرات الخاصة لكل منهم، في الأوزان المختلفة، وقدرتهم على الارتقاء والتطور نحو الأفضل من يوم إلى آخر، خاصة في ظل توفر أفضل المعدات وأساليب التدريب المتطورة.

من جهته، قال مدير الخدمات المساندة بالنادي خليفة الزعابي: "إن البطولة بداية جيدة للفريق، الذي جاء اختياره من قبل المدرب بشكل فني ومدروس، وثقتنا كبيرة في أن هذه المجموعة تمثل نواة قوية للنادي، وتستطيع أن تحقق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة، بدءاً من هذه البطولة التي تم التحضير لها بشكل جيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت إشراف المدرب".

وأضاف: "أيضاً البطولة تمثل مناسبة جيدة خاصة أنها المشاركة الرسمية الأولى لنا بعد تأسيس النادي، ومن المهم أن يكون الحضور فيها قوياً يتناسب مع ما تم في الفترة الماضية من تنظيم بطولة خاصة بالنادي تم من خلالها اختيار اللاعبين الحاليين، أو مستوى التدريبات العالي، ونشكر اتحاد رفع الأثقال على تنظيم بطولة كأس الإمارات التي بدورها تعد البطولة الأولى".