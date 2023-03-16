شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الأهلى قبل موقعة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت صفوف الأهلي بعد جاهزية كل اللاعبين العائدين من الإصابات قبل مباراة الفريق الأحمر ضد القطن الكاميروني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

واطمأن الأهلي من جاهزية كلا من خالد عبد الفتاح وحسين الشحات بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، ومن قبلهم الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر ليطمئن الجهاز الفني على جاهزية كل اللاعبين قبل موقعة الغد.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على استقبال بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، فور وصولها إلى مطار جاروا مساء أمس الأربعاء.

وحرصت سفيرة مصر بالكاميرون على التواجد في مطار جاروا لتذليل أي صعاب في طريق البعثة، وتسهيل كافة الإجراءات.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكاميرون استعدادًا لمباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، التي تقام مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي منذ إقلاع الطائرة من مطار جوهانسبرج وصولًا إلى مطار جاروا ما يقرب من خمس ساعات ونصف الساعة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.