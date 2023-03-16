شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري سلة الكراسى المتحركة بصالة حسن مصطفى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر خلال الفترة من 18 حتي 21 مارس الجاري نهائي دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للرجال للموسم الرياضي 2022/ 2023 الذي تنظمه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ويتنافس في البطولة 7 فرق هي جمعية المحاربين القدماء ، نادي المعاقين بالمنيا، نادي المعاقين بالفيوم، نادي المعاقين بالبحيرة، نادي المستقبل بالإسكندرية، نادي مبارك بني سويف، مؤسسة الحسن حيث تقام 21 مباراة لتحديد بطل الدوري .

يذكر ان المعسكر المغلق للمنتخب القومي لكرة السلة يبدا فور انتهاء البطولة استعداد ا للمشاركة في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 25 ابريل حتي 2 مايو، وذلك في إطار استعدادات الفريق القومي للمشاركة في بطولة العالم بالامارات خلال شهر يونيو القادم.

وقد اعلنت اللجنة البارالمبية عن استيرادها عدد 18 كرسي متحرك انجليزي الصنع بتكلفة مليون و800 الف جنيها طبقا للمواصفات الدولية لكراسي الممارسة ومقاسات اللاعبين .