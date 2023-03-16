شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن يتم تعيين مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وشدد مسؤولو اتحاد الكرة على أن تشكيل الأجهزة الفنية بالكامل للمنتخبات الجديدة سيكون من المدربين المصريين الأكفاء، على أن يكون اختيارهم وفقًا لقواعد وأسس معينة.
قرر اتحاد الكرة، فى اجتماعه الأخير ، الموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية، تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009.
وقال جمال علام، فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A ، بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة C و B.
من جهته، استعرض الدكتور جمال محمد على المحتوى العلمى وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غدٍ الإثنين بحضور 25 مدربا.
وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية.
حضرالافتتاح مجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارى للمنتخبين الأول والأولمبي، وفاروق جعفر وعبد المنعم الحاج وحسام البدري لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين.
ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.