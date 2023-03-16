شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن يتم تعيين مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا توجد نية على الإطلاق لتعيين مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية الجديدة، المزمع تشكيل أجهزتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وشدد مسؤولو اتحاد الكرة على أن تشكيل الأجهزة الفنية بالكامل للمنتخبات الجديدة سيكون من المدربين المصريين الأكفاء، على أن يكون اختيارهم وفقًا لقواعد وأسس معينة.