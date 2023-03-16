شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إشراك السولية أساسيا أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لإشراك عمرو السولية أساسيا خلال مباراة فريقه ضد القطن الكاميروني غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعافى عمرو السولية من الإصابة التي تعرض لها بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد ريال مدريد بكأس العالم للأندية، حيث شارك في جزء من مباراة فريقه الأخيرة ضد صن داونز ليتأكد جاهزيته للمشاركة أساسيا في مباراة القطن الكاميروني.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على استقبال بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، فور وصولها إلى مطار جاروا مساء أمس الأربعاء.

وحرصت سفيرة مصر بالكاميرون على التواجد في مطار جاروا لتذليل أي صعاب في طريق البعثة، وتسهيل كافة الإجراءات.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكاميرون استعدادًا لمباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، التي تقام مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي منذ إقلاع الطائرة من مطار جوهانسبرج وصولًا إلى مطار جاروا ما يقرب من خمس ساعات ونصف الساعة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.