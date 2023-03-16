شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر القاهرة وتتوجه للمغرب لمواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد في رحلة مدتها قرابة ٥ ساعات حتى الوصول إلى الرباط العاصمة المغربية.