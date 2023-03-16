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أون تايم سبورتس تنقل مواجهتى الأهلى و الزمالك فى دورى المحترفين لليد

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القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس اليوم الخميس ، مواجهتى الأهلى و الزمالك فى دورى المحترفين على الهواء مباشرة ، حيث تقام اليوم الخميس ، 3 مواجهات قوية على صعيد ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى  المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 ،بين كلا من ،البنك الأهلى مع الأهلى و سبورتنج مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة .

 

فيما تقام الجولة التاسعة غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و الزمالك مع البنك الأهلى و سموحة مع طلائع الجيش .

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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