شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح الأمس استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.
وكان الفريق الأبيض خاض تدريبه الأول مساء الأمس على ملعب نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد للمباراة.
وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.