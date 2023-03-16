شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس برفقة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض باستاد 5 يوليو، للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح الأمس استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وكان الفريق الأبيض خاض تدريبه الأول مساء الأمس على ملعب نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد للمباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.