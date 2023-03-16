شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد انطلاق فعاليات قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، والتي من المقرر أن تشهد على العديد من المواجهات القوية.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الجمعة المقبل الموافق 17 مارس الجارى.

وتقام قرعة ربع نهائى دوري الأبطال فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي أيام 11/12 و18/19 أبريل المقبل، بينما جاء موعد مباريات الدور نصف النهائي كالتالى: 9/10 و16/17 مايو 2023، فيما تقادم المباراة النهائية يوم 10 يونيو القادم.

وكان قد أسدل الستار على أحداث مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، والتي انتهت بتأهل ريال مدريد الإسباني على حساب ليفربول الإنجليزي.

ونجحت 8 أندية حتى الآن فى حجز مقعدها بربع نهائى المسابقة الأوروبية وهم: بايرن ميونخ، ميلان، تشيلسي، وبنفيكا، مانشستر سيتي، ريال مدريد، نابولي، إنتر ميلان.

