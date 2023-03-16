الامارات | أبطال أوروبا: تعرّف إلى موعد وتوقيت قرعة دور الـ 8

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحبس كبار أندية أوروبا أنفاسها قبل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، يوم غد في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا. وتأهلت إلى دور الـ8 أندية ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وبايرن ميونيخ الألماني، ومان سيتي وتشلسي الانجليزيين، ونابولي وميلان وإنتر الإيطاليين، وبنفيكا البرتغالي.

وتسحب القرعة في حفل صغير، يجرى الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينيتش، الـثالثة ظهرا بتوقيت الإمارات غدا. وتنص قوانين "يويفا" بدءا من مباريات ربع النهائي على قرعة مفتوحة، بدون شرط تجنب مواجهة بين فريقين من نفس البلد، كما ستحدد خريطة مواجهتي نصف النهائي.

والفريق الذي يسحب أولا سيلعب على أرضه أولا. وتعد القرعة بمباريات قوية للغاية، في حال كلاسيكو أوروبا بين البايرن وريال مدريد، ومواجهة صعبة للغاية بين سيتي ونابولي المتميز هذا الموسم. وقد تغيب مواجهات القمة في حال ابتعدت الفرق الأربعة صاحبة أكبر الترشيحات عن مواجهة بعضها البعض، مع العلم أن المفاجآت واردة كما هو الحال في تاريخ المسابقة.

وقد تفرز القرعة مواجهة متكررة للريال وتشلسي، أو قمة مبكرة بين سيتسي والبايرن، وقد يكون هناك ديربي ميلانو في الأبطال بين ميلان والإنتر، وغيرها من المواجهات المثيرة المحتملة.

الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي:

ريال مدريد

بايرن ميونيخ

مان سيتي

نابولي

ميلان

إنتر

بنفيكا

تشلسي

مواعيد ربع النهائي

الذهاب:11 و12 أبريل

الإياب: 18 و19 أبريل

نصف النهائي:

الذهاب: 9 و10 مايو

الإياب: 16 و17 مايو

النهائي: إسطمبول (تركيا)

السبت 10 يونيو