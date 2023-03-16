شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للدراجات يعلن إسناد تنظيم بطولة العالم العام القادم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات القاهرة صباح اليوم، وذلك بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم للدراجات للكبار، والمقامة بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمشاركة 58 دولة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد لابرتيان بتنظيم مصر لكأس العالم للدراجات وبأجواء حفل الافتتاح ، مشيرا إلى أن مراسم افتتاح البطولة كانت مميزة و أبهرت كافة الحاضرين من مسئولي الاتحاد الدولي وممثلي البعثات المشاركة في البطولة رغم بساطة الحفل .

واوضح لابرتيان أن مصر نجحت بجدارة في تنظيم كأس العالم ومن قبلها تفوقت في تنظيم كأس العالم للناشئين الماضية في 2021 مما جعل الإتحاد الدولي للدراجات يوافق بالأغلبية في جلسته الماضية على إسناد تنظيم بطولة العالم المفتوحة القادمة لمصر و المقرر إقامتها في مارس 2024 ، وذلك بعدما ظهر للجميع قدرات مصر على استضافة البطولات الكبرى و اهتمام الدولة المصرية بالمنشآت الرياضية وخاصة مضمار ستاد القاهرة الدولي وفقا للمعايير الدولية والاولمبية.

و كان الدكتور وجيه عزام النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات قد اقام مأدبة عشاء مساء امس لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات واسرته بإحدى البواخر النيلية وذلك بحضور كبار مسئولي الاتحادين المصري والدولي للدراجات.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام أن إسناد تنظيم النسخة المقبلة من بطولة العالم إلى مصر يعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية والعالمية في قدرة مصر على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى وانها بلد الأمن والأمان .

وأشار عزام إلى أن جهود الدولة ودعمها غير المحدود للقطاع الرياضي والتطوير الدائم الذي تشهده البنية التحتية الرياضية جعل مصر وجهة للبطولات الدولية الكبرى، خصوصا بعدما خرجت البطولات والأحداث الرياضية التي أقيمت في مصر مؤخرا بالشكل الأمثل.