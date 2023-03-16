شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات " البلاى أوف" لدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات، للموسم الرياضي 2022/2023.

يذكر أن قد تأهل 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ومن المقرر أن تقام المباريات يوم السبت الموافق 18 مارس الجاري ويوم الأحد الموافق 19 مارس، على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر الدولة للالعاب الرياضية "زويل".

وجاء جدول مواعيد مباريات يومي السبت والأحد كالتالي:-

- الأهلي يواجه الزهور في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة.

- سبورتنج يواجه الصيد في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- الشمس يواجه وادي دجلة في تمام الساعة السادسة مساءً.

- الزمالك يواجه سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الجدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.