شكرا لقرائتكم خبر عن روزانا حلمى تحصد ذهبية جمباز الايروبك فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة رزوانا رامى أشرف لاعبة نادي الاتحاد السوداني على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية لجمباز الايروبك مرحلة ١٢ سنة فردي آنسات والمقامة بصالة المغطاة نادي مدينة نصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز.

ونجح اللاعب رزوانا رامى أشرف في حص المركزين الأول والثانى في الروتيشين العام، تحت قيادة أحمد جمال المدرب العام في نادي الاتحاد السوداني العام.

وقدمت اللاعبة رزوانا رامى أشرف مستويات متميزة خلال البطولة وخطفت الأضواء من الجميع، لتحصد الميدالية الذهبية عن دارة واستحقاق.