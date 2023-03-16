شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم..حنفى بسطان جوهرة سوداء لمعت فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو حنفى بسطان لاعب الزمالك والمنتخب السابق

المولد والبداية

ولد حنفى بسطان بالسيدة زينب 1922 ، تخرج فى كلية البوليس 1949 ، كان كابتن مدرسة السعيدية وشاهده محمود بدر الدين وضمه لصفوف الزمالك 1940

المنتخب والمباريات الدولية

انضم بسطان للمنتخب عام 1945 ، وشارك فى دورة لندن نفس العام .

لعب اكثر من 50 مباراة دولية ، وأكثر من 55 اجنبية عسكرية ، وفاز مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 1957

من المفارقات فى المشوار الكروى لبسطان أنه لعب للزمالك تحت 3 مسميات، الأول عندما كان اسمه المختلط، خاصة وأنه كان يضم بين عناصره أكثر من جنسية، والثانى عندما تم تغيير اسمه إلى فاروق ، وبعد ذلك إلى الزمالك