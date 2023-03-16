شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الكرة يشارك فى كونجرس "فيفا" برواندا والان مع تفاصيل الخبر
ويشهد كونجرس "فيفا" انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدورة جديدة، وضمن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو الاستمرار في منصبه لدورة جديدة "2023 - 2027"، حيث أنه المرشح الوحيد على المقعد.
ويعود الوفد المصري إلى القاهرة عقب انتهاء الاجتماعات في كيجالي مباشرة.
يجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية لدوري الجمهورية للشباب 2003 في مقر اتحاد الكرة. وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة بموعد إجراء قرعة المرحلة الثانية لمسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003.
جاء تتويج الأهلي بلقب البطولة بعد وصول رصيده إلى 68 نقطة، ليبتعد بفارق 22 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 46، مع تبقي 7 مباريات فقط لكلا الفريقين، ليصبح أول فريق من قطاع الناشئين بالأهلي تتويجًا ببطولة الجمهورية هذا الموسم.