وفد اتحاد الكرة يشارك فى كونجرس "فيفا" برواندا

القاهرة - سامية سيد - يتواجد وفد الاتحاد المصري لكرة القدم في العاصمة الرواندية كيجالي اليوم، لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويضم الوفد المصري جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

ويشهد كونجرس "فيفا" انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدورة جديدة، وضمن الرئيس الحالي جياني إنفانتينو الاستمرار في منصبه لدورة جديدة "2023 - 2027"، حيث أنه المرشح الوحيد على المقعد.

ويعود الوفد المصري إلى القاهرة عقب انتهاء الاجتماعات في كيجالي مباشرة.

يجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية لدوري الجمهورية للشباب 2003 في مقر اتحاد الكرة. وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة بموعد إجراء قرعة المرحلة الثانية لمسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003.

فى سياق متصل، تُوج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 رسميًّا بلقب بطولة الجمهورية، بعد فوزه على حساب ضيفه فيوتشر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضى على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 28 من الموسم.

جاء تتويج الأهلي بلقب البطولة بعد وصول رصيده إلى 68 نقطة، ليبتعد بفارق 22 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 46، مع تبقي 7 مباريات فقط لكلا الفريقين، ليصبح أول فريق من قطاع الناشئين بالأهلي تتويجًا ببطولة الجمهورية هذا الموسم.