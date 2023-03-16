شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى كأس العالم لشباب السلة فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" جدول مباريات منتخب السلة للشباب تحت 19 سنة، فى بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 24 يونيو حتى 2 يوليو.

وتقع مصر فى المجموعة الثالثة بجانب منتخبات اليابان والبرازيل وصربيا.

ووفقا للجدول المعلن، فإن المباريات كالتالى..

24 يونيو مصر وصربيا

25 يونيو مصر واليابان

27 يونيو مصر والبرازيلويقود الكندى كيربى شيب تدريب منتخب مصر تحت 19 عامًا، ويعاونه إسلام الكيلانى ومحمد أبو فريخة، بينما يأتى باقى الجهاز الفنى والإدارى كالتالى..

علاء لطفى - محلل أداء، إسلام جمعة - علاج طبيعى، وليد الخراط - إدارى القاهرة، إسلام الشبكاتى - إدارى الإسكندرية، محمود عبد الفتاح - مخطط أحمال، رامى جنيدى وأحمد منير وتامر مصطفى وإبراهيم الجمال مدربين معايشة، محمد الفلاح - علاج طبيعى إسكندرية.