شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته ويستعد للسفر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادى بيراميدز تدريباته صباح اليوم باستاد الدفاع الجوى، قبل السفر إلى المغرب تمهيدا لخوض مباراة الجيش الملكى فى إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاى عبد الله بمدينة الرباط فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وركز البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى على مجموعة من النواحى الفنية والبدنية لتنفيذها فى المباراة المهمة.

وتطير البعثة ظهر اليوم فى طريقها إلى المغرب على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول فى الرباط مساء الجمعة بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يختتم تدريباته مساء السبت بملعب المباراة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.