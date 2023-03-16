شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء بعض التغييرات فى تشكيل الفريق الأبيض فى مباراة شباب بلوزداد المقرر لها غداً الجمعة على ملعب "5 جويليه 1962" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينوى فيريرا إشراك المغربى أحمد بلحاج أساسياً أمام شباب بلوزداد لرغبته فى تنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض، ولثقته الكبيرة فى قدرات اللاعب على صنع الفارق أمام شباب بلوزداد، نظراً للإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها.

كما استقر فيريرا على الدفع بـ محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض أساسياً فى مواجهة شباب بلوزداد، حيث يثق البروفيسور فى الونش لقيادة الخط الخلفى للزمالك فى مباراة شباب بلوزداد، خصوصاً أنه عمل على تجهيزه بشكل قوى خلال الفترة الماضية بعد الإصابة التى لحقت به ومنحه الفرصة فى مباراة إنبى الماضية بالدورى المصرى.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب 5 جويلية 1962 الذى يحتضن اللقاء فى التاسعة مساء غد الجمعة، حيث يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج للفوز فى مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التى ربما تشهد العديد من المفاجأت، خاصة أن الأربع فرق لديهم الأمل فى الصعود وهو ما يعقد موقف المجموعة.