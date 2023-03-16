شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلى أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلى من المشاركة أساسيا فى مباراة فريقه ضد القطن الكاميرونى غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الجزع فى الرباط الداخلى للركبة وإعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

ولم يتحدد موقف عبد الفتاح من المشاركة سواء في قيادة الجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني او اللعب في مركز قلب الدفاع بجوار محمد عبد المنعم او ياسر إبراهيم، وهو ما سيحدده مارسيل كولر المدير الفني.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على استقبال بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، فور وصولها إلى مطار جاروا مساء أمس الأربعاء.

وحرصت سفيرة مصر بالكاميرون على التواجد في مطار جاروا لتذليل أي صعاب في طريق البعثة، وتسهيل كل الإجراءات.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكاميرون استعدادًا لمباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، التي تقام مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي منذ إقلاع الطائرة من مطار جوهانسبرج وصولًا إلى مطار جاروا ما يقرب من خمس ساعات ونصف الساعة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.