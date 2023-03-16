وصلة تدريبات مكثفة للمصرى على شواطئ بورسعيد استعدادا للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بالنادى المصرى وصلة تدريبات مكثفة على شواطئ بورسعيد صباح اليوم الخميس، لرفع اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة النادى الأهلى.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قد حددت الساعة التاسعة والربع مساء يوم الاثنين، الموافق 27 مارس الجارى، موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى ونظيره فريق الأهلى والمقرر إقامتها على استاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى يعمل الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدى خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصرى قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسى إلياس الجلاصى، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.