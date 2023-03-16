شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لناشئات تنس الطاولة تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للناشئات تحت 17 سنة، وفقا للاتحاد الدولى للأسبوع الـ11 خلال العام.

وتوجت هنا جودة بلقب البطولة العربية للأندية الشهر الماضى، التى أقيمت داخل صالة استاد القاهرة بعد الفوز على عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات

وودعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة والنادى الأهلى بطولة تونس الدولية للناشئين والناشئات فى تنس الطاولة بعد الخسارة في ربع النهائي بمنافسات تحت 19 سنة بالبطولة.