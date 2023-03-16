خيبة أمل ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن خيبة أمله من عدم قدرة فريقه على تقديم أداء استثنائي أمام ريال مدريد الإسباني للخروج بشرف من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتلقى ليفربول هزيمة ساحقة أمام الريال على ملعب أنفيلد في مباراة ذهاب دور الستة عشر بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يخسر إيابا بهدف كريم بنزيمة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء ليخرج من البطولة القارية بخسارته 2-6 في مجموع اللقاءين.

وقال كلوب لمنصة "بي تي سبورت" ، "بصراحة إذا كنا قد تعادلنا على أرضنا ولعبنا بالأداء الذي قدمناه بالأمس، كنا سنودع البطولة أيضا، لا يمكن أن نأتي إلى هنا ونأمل في تحقيق مفاجأة".

وأضاف "استعدينا لتقديم أداء مثالي، لكننا لم نتمكن من القيام بذلك على أرض الملعب".

وأوضح "كان هذا واضحا في رأيي، لم يفكر أحد كيف سينجو ليفربول؟ هذه ربما أبرز دلالة على أن الفريق الأجدر تأهل".

وأشار "في ثلاثة أشواط من المباراتين كانوا هم الفريق الأفضل، بهذه الطريقة تتأهل إلى الدور التالي".

وختم كلوب بالقول "ليس كل الخروج يتم بهذه الطريقة، هناك ربما 500 آلف طريقة مختلفة للخروج، وهكذا حدث معنا اليوم... ليس هذا ما أردناه ، ولكن هكذا حدث الأمر، الآن علينا أن نمضي قدما".