شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

ويعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

يراقب البرتغالى روى فيتوريا مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا المقرر لهما غدا الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.

ويعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين يوم 17 مارس الجارى استعدادًا لمباراتى مالاوى والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوى الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.