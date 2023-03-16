شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات صعود الأهلى إلى ربع نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد القطن الكاميرونى فى السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل وهزيمتين.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة فى الجولة الأخير من أجل الوصول إلى 10 نقاط، على أن ينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان أو التعادل معه على أقصى تقدير من أجل التأهل، لاسيما أن فوز الهلال فى المباراة يعنى خروج الأهلى من البطولة بشكل رسمى.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فى الجولة الختامية فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

وحال تحقيق الأهلى أى نتيجة سلبية أمام القطن تعنى خروجه من البطولة، حيث لا بديل عن الفوز فى مباراة الغد وكذلك الفوز فى المباراة الختامية أمام الهلال.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات.