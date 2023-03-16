شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يشاركون فى منافسات اليوم الثالث لكأس العالم لدراجات المضمار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق ظهر اليوم منافسات اليوم الثالث لكأس العالم لدراجات المضمار، والتى تستضيفها مصر على مضمار الدرجات الدولى باستاد القاهرة، خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجارى.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة 4 مصريين هم : شهد سعيد. فى سباق الاسبرنت، حسين ناصر و عبد الرحمن امبابى فى سباق الكيرين، ويوسف ذكى في سباق الاومنيوم.

وتقسم منافسات اليوم على فترتين تشهد الفترة الصباحية تصفيات الامونيوم رجال، والاسبرنت سيدات، ثم الدور الأول من الكيرين رجال، ثم الدور التمهيدى للاسبرنت سيدات، يعقبه سباق الإعادة الكيرين رجال، ثم ثمن نهائى الاسبرنت سيدات، ثم ربع نهائى الكيرين رجال والاسبرنت سيدات، وسباق الإعادة لربع نهائى الكيرين رجال، وتختتم منافسات الفترة الصباحية بتصفيات سباق الماديسون سيدات.

وتنطلق الفترة المسائية فى السادسة مساء، حيث تقام منافسات سباق الاسكراتش للاومنيوم رجال، ثم نصف نهائى الاسبرنت سيدات، والكبريت رجال، يعقبه سباق التمبو للأومنيوم رجال، ثم نهائى الماديسون سيدات، ونهائى الاسبرنت سيدات، يليهما سباق الإقصاء للاومنيوم رجال، ثم نهائى الكيرين رجال، وتختتم منافسات اليوم بسباق النقاط للاومنيوم رجال.

وتشارك فى البطولة 58 دولة، وتكمن أهمية البطولة فى كونها أحد البطولات التى تساهم فى النقاط الترتيبية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.