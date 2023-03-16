شكرا لقرائتكم خبر عن سباليتي ردا على جوارديولا: "يريد خداعنا وتصدير الضغوط لنا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإيطالي سباليتي، المدير الفني لنادي نابولي، الرد على تصريحات جوارديولا الأخيرة، والمتعلقة بأن نابولي المرشح الأوفر حظا بالفوز بدوري الأبطال عن الموسم الحالي، بعد إكتمال الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي.

وقال سباليتي:" بالنسبة لي، لا أفتخر بمثل هذه التصريحات، أنها لعبة يضعها الكثيرين لوضع الضغوط على اللاعبين، مشيرا إلى أن فريقه يسعي لمواصلة الزحف فى البطولة، ولكنه ليس مطالبا بتحقيق شئ".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى السيتي سنري أنه قد أنفق 900 مليون يورو على لاعبيه، فى حين قد أنفق نابولي 9 ملايين فقط، عن أي مقارنة يتحدث جوارديولا، إنه فقط يمتلك خبرات كبيرة ويريد وضعنا تحت الضغط".



نابولي يحقق إنجازا فريدا

وتمكن نادي نابولي بفوزه أمس على مضايفه فرانكفورت الألماني بنتيجة 3/0،من التأهل إلى الدور القادم، والصعود إلى دور ال8 للمرة الأولي فى تاريخ نجم الجنوب، الشئ الذي قد يرفع حجم الطموح لدي لاعبيه وجهازه الفني، ليكون الحصان الأسود بالبطولة.



وفيما يلي نرصد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، كالتالي:

1- بايرن ميونخ.

2- مانشستر سيتي.

3- ريال مدريد.

4- نابولي.

5- إنتر ميلان.

6- أس ميلان.

7- بنفيكا.

8- تشيلسي.