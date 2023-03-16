الامارات | كلوب يحدد سبب إقصاء ليفربول على يد ريال مدريد من "الأبطال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلاشت آمال ليفربول في الفوز بالألقاب هذا الموسم بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب يورجن كلوب دعا فريقه إلى "تحقيق أقصى ما يمكن" فيما تبقى من الموسم لإنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي. وسجل كريم بنزيمة هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه ريال مدريد للفوز 1-صفر بسهولة على ليفربول في إياب دور الستة عشر الليلة الماضية، ليحسم انتصار الفريق الإسباني 6-2 في مباراتي الذهاب والعودة.

وقال كلوب للصحفيين عن سبب فشل فريقه في المسابقة الأوروبية، "إذا كنت تريد الفوز باللقب، فعليك أن تكون متميزا. لم نكن الليلة كذلك، ولهذا فمن العدل أن نخرج من البطولة". وودع ليفربول كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي ويحتل المركز السادس في الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بعد خسارته 1-صفر على ملعب بورنموث المهدد بالهبوط يوم السبت الماضي.

وأضاف كلوب "مهمتنا الحصول على أقصى ما يمكن من هذا الموسم قدر الإمكان. إنه موسم غريب حتى الآن، خاصة في اخر مباراتين - قدمنا أداء مثيرا ضد مانشستر يونايتد، كفريق جيد للغاية، وأداء سيء حقا ضد بورنموث، ومرة أخرى فريق جيد ولكن يجب ألا نخسر هذه المباراة. هذا وضعنا مرة أخرى تحت ضغط أكبر. ثلاث نقاط، واعتقد أن الجميع كان سيشعر بها حقا، كنا سنرتاح قليلا إذا حققنا الفوز. هناك مرة أخرى مسافة (للمربع الذهبي) لأن الفرق الأخرى فازت بمبارياتها". ويخوض ليفربول عدة مباريات صعبة عندما ينتقل لمواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي قبل أن يستضيف أرسنال المتصدر في غضون تسعة أيام.