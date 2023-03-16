شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كيف يفكر كولر فى مباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عما يدور فى عقل مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى قبل مباراته ضد القطن الكاميرونى غدا الجمعة فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن هناك شائعات عن وجود على لطفى فى حراسة مرمى الأهلى، كما أن البعض يؤكد أن ميشيل يانكون مدرب الحراس يرغب فى استمرار محمد الشناوى فى حراسة المرمى، مؤكدا أن الشناوى هو حارس المرمى الأول.

وقال شوبير خلال برنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبوتر: "توليفة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم لم تكن الأفضل فى مباراة صن داونز وتوقعى أن يجلس أحدهما وقد يدخل خالد عبد الفتاح بجوار محمد عبد المنعم أو رامي ربيعة، وعلي معلول في الجبهة اليسرى وعبد الفتاح سيشارك سواء في قلب الدفاع أو الجبهة اليمنى بدلا من محمد هاني".

وتابع "وفي الوسط قد يعود عمرو السولية في وسط الملعب على حساب اليو ديانج بجوار حمدي فتحي، وبيرسي تاو قدم مباراة رائعة ومكانه محفوظ بعد المستوى الرائع الذي قدمه في مباراة صن داونز، وقد يلعب طاهر أو الشحات ناحية اليسار وقد يلعب قندوسي في مركز صانع الألعاب".

وأوضح: "من يهاجم الأهلي والأهلي سجل هدفين وتسجيل أهداف خارج الأرض ليس بالأمر الهين ولكن المشكلة في مباراة صن داونز بالأخطاء الدفاعية، وهناك ورقة مهمة وهي مروان عطية ومحمد شريف يؤدي بشكل جيد مع الأهلي وهناك الشحات لديه جرأة هجومية امام مرمى المنافسين".

وأضاف شوبير: "مباراة القطن الكاميرونى ليست سهلة ومن سوء حظ الأهلى أن المباراة ستشهد حضورا جماهيريا كاملا من القطن بخلاف أن الإدارة حذرت المدير الفني للفريق الكاميروني أنه حال تحقيق نتيجة سلبية ستتم إقالته".