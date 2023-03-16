شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى كنارى كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، التى تستضيفها لندن خلال الفترة بين 12 إلى 17 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتأهل الثنائى المصرى على فرج ومصطفى عسل إلى هذا الدور بعد تخطى عقبة الدور ربع النهائى، والذى جاءت نتائج المصريين فيه كالتالى..

- فوز على فرج لاعب وادى دجلة على الإنجليزى محمد الشوربجى بنتيحة 2-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى.. 11-9, 2-11, 11-7.

- فوز مصطفى عسل على منافسه بابتيست ماسوتى بنتيحة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى.. 11-8, 11-4.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الويلزى جويل مكين بنتيحة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى.. 11-5, 11-9.

- هزيمة مازن هشام أمام النيوزيلندى بول كول بنتيحة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى.. 11-7, 11-8.