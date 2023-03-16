شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتدرب اليوم على فترتين استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، تطبيق نظام التدريب اليومى على فترتين صباحية ومسائية، من أجل الاستعداد الجيد للارتباطات المقبلة والتى يبدأها الفريق أمام سيراميكا فى كأس رابطة الأندية.

ويلتقى فريق سموحة مع سيراميكا يوم الاثنين 21 مارس الجارى على استاد المقاولون العرب فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.

ويسعى أحمد سامى لتجهيز اللاعبين بشكل مميز ومنح الفرص لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية خلال مباريات كأس الرابطة الذى يبدأها الفريق بمواجهة سيراميكا.

ويستغل أحمد سامى الفترة المقبلة في إعادة تقييم اللاعبين المتواجدين في قائمة سموحة بشكل كامل، وخاصة اللاعبين الأجانب في الفريق من أجل الاستقرار على بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل أو رحيلهم.

وشارك النيجيري صديق أوجولا والهاني سليمان في تدريب سموحة أمس الأربعاء، بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة سيراميكا في بطولة كأس رابطة الأندية المحترف بعد غياب الفترة الماضية.

وعانى صديق أوجولا من مزق فى العضلة الضامة أبعده عن الفريق السكندرى أكثر من شهرين، ليؤكد جاهزيته للعودة مجددا لتدعيم صفوف سموحة في المباراة المقبلة، بينما عاد الهانى سليمان للتدريبات بعد التعافى من الإصابة بشد في السمانة والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي لم يستطع استكمالها، وغاب عن الفريق أمام حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.