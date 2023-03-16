شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على الدفع بشريف وبيرسى تاو فى هجوم الأهلى أمام القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى على الدفع بالثنائى بيرسى تاو و محمد شريف في خط هجوم المارد الأحمر في مباراة القطن الكاميرونى المقرر لها غداً الجمعة بعدما ظهر الثنائى بشكل متميز في مباراة صن دوانز رغم الخسارة بخماسية مقابل هدفين.

ونجح شريف وتاو في تسجيل هدفى الاهلى بالمباراة وظهرت خطورتهم على المرمى بشكل دائم طوال اللقاء.

ويتشاور كولر مع معاونيه لاختيار الطريقة المثالية التي سيلعب بها أمام بطل الكاميرون، بما يتناسب مع أسلوب لعب المنافس وطريقة لعبه، والتي ستمكنه من تحقيق أهدافه التي سيدخل بها المباراة من أجل تحقيق الفوز والعودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.