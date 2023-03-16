شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: النادى يحتاج لأبنائه المخلصين وعبد ربه يسعى للعمل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أبو بكر الحديدى رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن باب النادى مفتوح للجميع وأنه وزملاءه يؤدون مهامهم حبا فى كيان الإسماعيلى الكبير.

وقال الحديدى، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الإسماعيلى: إنه يرفض المزايدة على حب وتقدير المجلس لنجوم خدموا النادى على مر التاريخ، وأن الجلسة التى جمعته وبعض زملائه بالمجلس مع حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق، جاءت فى إطار ودى ولم يتخللها أى حديث عن تولى عبد ربه أى منصب داخل النادى.

وأضاف رئيس الاسماعيلى أن عبد ربه لا تستهويه المناصب الإدارية، وأنه يسعى للعمل الفنى وأن المجلس بصدد دعمه وإعداده ليكون كادرا فنيا يستطيع قيادة الإسماعيلى فى المستقبل.

وشدد خلال الجلسة على دعمه الكبير ومساندته للجهاز الفنى الحالى بقيادة الكابتن حمزة الجمل المدير الفنى للفريق.

وكشف الحديدى عن حديث مطول جمعه مع فاكهة الكرة المصرية على أبو جريشة أشار خلاله أبو جريشة إلى خالص تقديره للمجلس الحالى الذى قبل المهمة فى ظروف قاسية، وأنه سيتواجد داخل النادى قريبا.

واختتم رئيس النادى الإسماعيلى كلامه مؤكدا أن وجود بازوكا وأسامة خليل وحمزة الجمل وعاطف عبد العزيز وقناوى ومحمود حسن وبشير عبد الصمد والعديد من أبناء النادى هى رساله تؤكد سعى مجلسه لتوحيد الصف خلف كيان الإسماعيلى العريق الذى يمر بظروف استثنائية لن ينجو منها إلا بأبنائه المخلصين.