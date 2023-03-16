شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يراقب مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل إعلان قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا المقرر لهما غدا الجمعة فى الجولة الرابعة من البطولة أمام كل من القطن الكاميرون وشباب بلوزداد الجزائرى، قبل اعلان قائمة المنتخب بعد انتهاء المباراتين.

ويعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجارى استعدادًا لمباراتى مالاوى والذى تحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوى الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس والذى يتخلله مباراتى مالاوى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : محمد صلاح و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا و طارق حامد و سام مرسى و أحمد حمدى و مصطفى محمد و عمر مرموش و إمام عاشور.

ويدرس البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 19 مارس الجارى بالقاهرة، كما بدأ اتحاد الكرة اتصالاته مع الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة الدولى يوم 24 مارس.