شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر
ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.
طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا وعدم الإستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون يوم الجمعة المقبل بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.
وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للإنتصارات والبطولات ، وطالب المدير الفني لاعبيه بالإستفادة من "دروس" مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء، وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر .