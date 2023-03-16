شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى اليوم الخميس الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى المقرر لها السادسة مساء غداً الجمعة في جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الخميس، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أهمية الفوز بالمباراة لاسيما أن فرصة المارد الاحمر في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.