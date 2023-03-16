شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات النسائية يواجه الجزائر فى ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الخميس منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بنظيره الجزائرى فى ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا والمقامة فى تونس.

وحققت لاعبات منتخب مصر فوزا كبيرا على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا، وسجل ثلاثية لاعبات المنتخب كلا من نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف.

وتقام البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين فى كل جولة، ويفتتح منتخب مصر مشواره فى البطولة أمام تونس يوم 14 مارس، بينما سيلاقى الجزائر يوم 16 مارس، ويختتم مشواره فى البطولة بمواجهة المغرب يوم 18 مارس.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكى، ليلى سيف زاهر، مى مجدى، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكرى، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعى، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودى عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحى، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىى رودينا عبدالرسول، عزة فولى، دانا كريم وجيدا المستكاوي.