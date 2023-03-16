شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع الرتوش النهائية الليلة على خطة الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك ليلة اليوم الخميس خطة عبور الفريق الأبيض لـ شباب بلوزداد الجزائرى فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب 5 جويلية 1962 ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين كلا الفريقين.

وعكف فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات فى صفوف فريق بلوزداد لانتزاع الفوز الذى يقرب الفريق الأبيض من التأهل إلى الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفنى للزمالك على لاعبى الفريق بضرورة تنفيذ المطلوب منهم بكل دقة،فى ظل أهمية المباراة المقبلة أمام الفريق الجزائرى، مؤكداً لهم أن هذا اللقاء مصيرى ولا بديل فيه سوى تحقيق الفوز، لإنعاش أمالهم فى التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحى - محمد نديم،خط الدفاع : حمزة المثلوثى – محمود حمدى " الونش" - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبى - أحمد بلحاج - إبراهيما نداى،خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.