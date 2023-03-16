إنبى يجهز عماد ميهوب لمواجهة بيراميدز بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني لفريق إنبى عماد ميهوب لاعب الفريق البترولى لمواجهة بيراميدز ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما غاب اللاعب عن مواجهة الزمالك الماضية في الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين.

ويعتمد الجهاز الفني لفريق إنبى على عماد ميهوب بصفة أساسية في تشكيل الفريق البترولى باعتباره أحد الركائز المهمة،حيث وضع المدرب برنامج خاص للاعب لتجهيزه لمواجهة الفريق السماوى المقبلة في كأس الرابطة.

في سياق مختلف كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بفريق إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفنى، استعد لمواجهة الزمالك منذ 4 أيام، وتمكن من فرض أسلوبه على الفريق الأبيض وحقق الفوز.

وقال مدير الكرة بنادى إنبى، إن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى رصد مكافأة خاصة لكل لاعب فى الفريق البترولى قدرها 30 ألف جنيه بعد الفوز على الزمالك، موضحاً أن ن سياسة نادى إنبى حاليا تتمثل فى الاعتماد على أبناء النادى الناشئين، مختتما حديثه عن هبوط مستوى الكرة المصرية الفترة الأخيرة.

وحقق إنبى الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الهدف الأول التونسى رفيق كابو، هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي، لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.