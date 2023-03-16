شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث اليوم عن مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الخميس السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى ومحمد الشناوى كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القطن الكاميرونى في لقاء الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وخلال المؤتمر الصحفي يتحدث كولر والشناوى عن مواجهة بطل الكاميرون وكيفية حصد الفوز الثانى للمارد الأحمر في المجموعة بعد الخسارة من صن داونز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.