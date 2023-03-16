شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يستقر على إلغاء وديات الاتحاد السكندرى بسبب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى على إلغاء خوض الفريق أي مباريات ودية خلال الفترة المقبلة،بسبب مباراة في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة،والتي أسفرت نتيجة القرعة فيها عن مواجهة فاركو.

وفضل الصربي زوران عدم إقامة أي مباراة ودية نظرًا لضيق الوقت، بعد أن وضعت الرابطة أيام 19 و20 من الشهر الجاري موعدًا لإقامة المباريات، استغلالاً لفترة إرجاء موعد الجولة 22 من مسابقة الدوري.

في سياق مختلف رفض زوران مانولوفيتش تعديل البرنامج التدريبى، حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس.

ويعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.