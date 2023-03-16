شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من فان دايك عقب هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهدف أمام ريال مدريد، في دور الـ16 ذهابًا وإيابًا.

وتحدث فان دايك: الشوط الأول كان الأمر متساويًا تمامًا بين الفريقين، لأكون صادقًا، ستكون دائمًا مهمة صعبة للغاية أن تأتي إلى هنا وتعديل كل شيء، لكنك تحاول ألا تنظر إلى الأمام، فأنت تحاول الفوز بوضوح.

وتابع: في الفترة التي أمضيتها في ليفربول، لم أفز أبدًا في المباريات التي لعبناها ضد ريال مدريد، لذلك دائمًا ما أردنا القيام بذلك، أردناالفوز.

وأردف: أعتقد أنه كانت لدينا بعض اللحظات الخطيرة في الشوط الأول، لقد سددوا بضع تسديدات من مسافة بعيدة، كذلك لديهم الجودةالتي يتمتعون بها مع بنزيما وسرعة فينيسيوس.

وتابع: كان الأمر صعبًا لكني أعتقد أن الأمور كانت كان قد حُسمت في ليفربول (مباراة الذهاب) وهذا أكثر شيء مخيب للآمال.

وواصل: ريال مدريد يستطيع الحفاظ على هدوئه حتى إذا وضعته تحت الضغط، أو كان يمر بلحظات صعبة.

واستكمل: إذا نظرت إلى مودريتش، بنزيما، فهم صانعو الفارق وخاصة عندما يكونون تحت ضغط، لكن مع ذلك أعتقد أنه كان بإمكانناالتسجيل في الشوط الأول، وكانت لتكون مباراة مختلفة تمامًا.

وأتم: لكن اليوم كان كل شيء يتعلق بالتفاصيل الصغيرة بالتأكيد، ولكن في الشوط الثاني أخفقنا.