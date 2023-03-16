شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ12 بالمرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع الشمس والطيران مع الجزيرة والمعادى مع سموحة والترسانة مع 6 أكتوبر ومدينة نصر مع منوف وأصحاب الجياد مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الزهور.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.