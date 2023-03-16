المنتخب الأولمبى يواصل معسكره على ستاد الدفاع الجوى استعدادا لزامبيا

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القاهرة - سامية سيد - يواصل، اليوم الخميس، المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، معسكره على استاد الدفاع الجوى لليوم الثانى على التوالى، استعدادا لمباراة السودان الودية المقرر لها السبت المقبل، ثم مباراتى زامبيا فى التصفيات الأفريقية المقرر لها 22 و26 مارس الجاري.

وينتظر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن تخصيص طائرة خاصة لرحلة زامبيا بعدما قرر الكاف تقديم مباراة الإياب لمدة 24 ساعة لتقام يوم 26 مارس بدلا من 27 من الشهر نفسه، ويرى المنتخب الأولمبى أن تخصيص طائرة خاصة يعفى البعثة من إرهاق السفر نظرا لضيق الوقت بين المباراتين.

تسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر الأولمبى وزامبيا خارج الأرض والتى كان مقررا لها يوم 27 مارس الجارى فى إرباك حسابات البرازيلى ميكالي.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حراسة المرمى.. على الجابرى، حمزة علاء، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة"، وخط الدفاع.. محمد أشرف، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم محمد "سكر"، محمد مغربى، عبد الرحمن جودة، محمد حمدى، أحمد عيد، عمر فايد، أحمد سيد عبد النبى، إياد العسقلانى، وخط الوسط.. أحمد نبيل "كوكا"، رأفت خليل، محمد حسام "بيسو"، مصطفى سعد "ميسي"، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، عربى بدر، محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الرحمن عاطف، عبد الغنى محمد، على زعزع، مصطفى أشرف، وفى خط الهجوم.. أسامة فيصل، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف " أجويرو "، إبراهيم عادل".