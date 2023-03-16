شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والقطن الكاميرونى يقام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميرونى في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غداً الجمعة، ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

وتلقى الأهلي هزيمة مريرة على يد مضيفه صن داونز بنتيجة (2-5) بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري الأبطال ، ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط.

وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا ، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.