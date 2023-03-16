شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة المرحلة الثانية لدوري الجمهورية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اتحاد الكرة ظهر اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية لدوري الجمهورية للشباب 2003 في مقر اتحاد الكرة. وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة بموعد إجراء قرعة المرحلة الثانية لمسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003.

فى سياق متصل، تُوج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 رسميًّا بلقب بطولة الجمهورية، بعد فوزه على حساب ضيفه فيوتشر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضى على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 28 من الموسم.

جاء تتويج الأهلي بلقب البطولة بعد وصول رصيده إلى 68 نقطة، ليبتعد بفارق 22 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 46، مع تبقي 7 مباريات فقط لكلا الفريقين، ليصبح أول فريق من قطاع الناشئين بالأهلي تتويجًا ببطولة الجمهورية هذا الموسم.

وخلال المباراة افتتح فيوتشر التسجيل أولًا، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق يوسف عفيفي بهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد زعلوك الهدف الثاني بعد متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس، وسجل محمد رأفت الهدف الثالث بتسديدة رائعة بباطن القدم بعد متابعة لكرة عرضية، قبل أن يختتم عمرو خالد بيبو رباعية فوز الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بحارس المرمى.