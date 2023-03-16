شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من بنزيما عقب تأهل ريال مدريد أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره ليفربول، والتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح بنزيما من قيادة ريال مدريد للفوز أمام نظيره ليفربول، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بنزيما عقب اللقاء: مباراة معقدة وصعبة ضد خصم جيد لكن منذ البداية أظهرنا أننا نريد المضي قدمًا وبالتالي قدمنا مباراة جيدة للجميع وللجماهير، ونحن في ربع النهائي.

وتابع: شعرب بألم بسبب ضربة قوية في الكاحل وسأكون متاحًا للكلاسيكو يوم الأحد (أمام برشلونة في الدوري الإسباني).

وأضاف عن قرعة دور ربع النهائي: لا أعتقد أننا خائفون من مانشستر سيتي، كل الفرق جيدة، في هذا المستوى لا توجد فرق صغيرة، كلهممتشابهون، لنرى من سنواجه.

واستكمل: المعاناة أمر طبيعي في كرة القدم، الكل يريدون المزيد ولكن في بعض الأحيان يجب أن تعاني في مباراة ولكن أهم شيء هوالفوز والمضي قدمًا.

واختتم عن حديثه مع كامافينجا: أخبرته بتفاصيل صغيرة، وبعض النصائح، لأنني أعلم أن مدافعي ليفربول يلعبان بشكل مفتوح على مصراعيه، كان هناك المزيد من الاحتمالات من خلال الوسط، يحاول كامافينجا دائمًا، إنه لاعب شاب لكنه موهوب جدًا ونحن سعداء جدًا به.