شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أسطورة مانشستر يونايتد عقب خروج ليفربول من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ريو فريدناند أسطورة مانشستر يونايتد، بالتعليق على أداء ليفربول أمام ريال مدريد، وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهدف أمام ريال مدريد، في دور الـ16 ذهابًا وإيابًا.

وتحدث فريدناند: بدا ليفربول وكأنه فريق لم يعتقد بصدق أنه بإمكانه الفوز بهذه المباراة، اللاعبون بداخلهم لم يؤمنوا بأن بإمكانهم فعلها،ليفربول فقد قوته أمام ريال مدريد.

وتابع عن أداء فان دايك: أنا قلب دفاع، تلك المسافة بين أحد المدافعين إلى الآخر مع أحد أكثر المهاجمين فتكًا على هذا الكوكب (كريمبنزيما)، مع مواجهة خط الوسط للعب، أنا في حيرة من سبب عدم ذهاب أحد لاعبي الوسط إلى المواجهة، لو كنت مكانه سأوجه نفسيمباشرة إلى المهاجم وسأضع علامة عليه، والآخر يذهب للتغطية.

وأضاف: هناك مراحل في حياتك المهنية عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، لكن تنظر إلى قلوب دفاع رائعين مثل نيمانيا فيديتش،فينسنت كومباني، سول كامبل، جون تيري، ياب ستام، ليس لديهم موسم أو فترات كبيرة مثل ثماني إلى تسع مباريات سيئين.

وأتم: شكل الفريق يلعب دورًا في أداء اللاعب له تأثير وأحيانًا تكون جيدًا مثل الفريق من حولك، لم يؤد الفريق بالطريقة التي تناسب أسلوب لعبه.