شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتوجه اليوم إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه في الثانية ظهر اليوم، الخميس، بعثة فريق بيراميدز، إلى المغرب، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة الجيش الملكى المغربى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاى عبد الله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ومن المنتظر أن يخوض الفريق السماوى تدريباته الجماعية فى العاشرة صباح اليوم الخميس، على أن تتوجه البعثة إلى المغرب فى الثانية ظهرًا، على متن طائرة خاصة.

فى سياق متصل، يعود رمضان صبحى جناح بيراميدز، لقائمة فريقه فى مواجهة الجيش الملكى، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الأنكل، وغاب على إثرها عن مواجهة الزمالك وإسكو كارا والبنك الأهلى.

وكان الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فضل عدم الاستعجال فى عودة رمضان صبحى، وأصبح اللاعب جاهز من الناحية الطبية والفنية للدخول فى قائمة فريقه التى ستتوجه إلى المغرب من أجل مواجهة الجيش الملكى، فى مواجهة فى غاية الأهمية لتحديد موقف المتأهلين بالمجموعة.

ويأتى ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالى.. 1- بيراميدز.. 8 نقاط، 2-الجيش الملكى.. 7 نقاط، 3-فيوتشر.. 5 نقاط، 4- أسكو كارا.. 1 نقطة.