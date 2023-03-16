شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات اليوم فى الجولة 22 بالقسم الثانى.. الاتصالات مع الإعلاميين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 3 مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من دورى القسم الثانى، فى المجموعات الثلاثة، حيث يلعب المصرية للاتصالات مع الإعلاميين فى مجموعة القاهرة والقناة، ويلتقى الهلال بالضبعة مع كفر الشيخ فى مجموعة بحرى والإسكندرية، ويستقبل فريق تليفونات بنى سويف نظيره أسمنت أسيوط فى مجموعة الصعيد.

فى مجموعة القاهرة، يستقبل فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السابع فى ترتيب جدول مجموعة القاهرة والقناة برصيد 31 نقطة، نظيره فريق الإعلاميين المركز السادس عشر والأخير برصيد 9 نقاط، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء جمعة مشهور مدرب فريق الاتصالات الذى يسعى لمواصلة نتائجه الرائعة فى الفترة الأخيرة واقتحام المربع الذهبى فى الفترة المقبلة، وحذر اللاعبين من التهاون أو الاستهتار بفريق الإعلاميين، وطالبهم بضرورة بذل الجهد من أجل اقتناص نقاط المباراة، فى الوقت الذى يأمل الإعلاميين فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتصالات لمحاولة تحسين وضع الفريق.

ويلتقى فريق الهلال بالضبعة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، مع كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة فى مجموعة بحرى والإسكندرية، حيث يسعى الهلال لاستغلال عامل الأرض فى الظفر بالنقاط الثلاثة من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب محاولا إنقاذ نفسه من الهبوط للقسم الثالث، فى الوقت الذى يأمل كفر الشيخ فى تحقيق الفوز والتقدم فى الترتيب من أجل اقتناص مركز يبقى الفريق فى القسم الثانى الموسم المقبل ومحاولة الحفاظ على بصيص من الآمال فى اقتناص بطاقة التأهل للممتاز.

وفى مجموعة الصعيد، يواجه فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة، فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها لتقارب المستويات بين الفريقين.